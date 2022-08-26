В Куюргазинском районе разработали маршрут в рамках программы «Башкирское долголетие. Туризм»

Культура, искусство, ремесло, технический прогресс и активный отдых. В Куюргазинском районе разработали турмаршрут в рамках программы «Башкирское долголетие. Туризм». Он включает в себя посещение пенсионерами музея одного из руководителей Крестьянской войны Кинзи Арсланова.

В селе Якшимбетово туристам предлагают пострелять из лука и пройти мастер-классе по деревообработке. В местной мечети гостям рассказывают об истории одной из трех каменных мечетей республики. Еще одна точка в маршруте – аэродром Холмогоры. Там организован авиасервис для малой авиации и располагаются разработчики новых летательных аппаратов ОКБ «Ротор». Туристам серебряного возраста показывают диспетчерскую вышку и в ангар, где обслуживают летательные аппараты.