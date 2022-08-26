В Уфе временно закрыли один из ресторанов «Бургер Кинг»

В башкирской столице закрыли один из ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». Об этом сообщается в Роспотребнадзоре республики. В ведомство обратился житель дома №65 на проспекте Октября, на первом этаже которого находится заведение. Он попросил провести проверку в здании.

Эксперты Роспотребнадзора исследовали ресторан и нашли нарушения. проверка показала превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы на территории дома от 3,5 до 10 раз, в квартире автора обращения – в 1,5 раза. Выяснилось, что во всем виновата неправильно установленная вентиляция.