В Башкирии коронавирус выявили у 417 человек за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 417 человек (297 872), выздоровели – 201 (289 793). Смертей от коронавируса не зафиксировано. Однако за всё время пандемии скончались 5784 заболевших. Госпитализация потребовалась 32 пациентам.