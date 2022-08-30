В Башкирии коронавирус выявили ещё у 420 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, за последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 420 человек (298 292), выздоровели – 182 (289 975). Смертей за сутки не зафиксировано. За всё время пандемии коронавируса скончались 5784 заболевших. Госпитализировали 81 пациента.
В России коронавирус выявили у 37 067 человек (19 482 648), выздоровели – 36 729 (18 557 580), скончались – 94 (384 254). Госпитализировали ещё 4673 заболевших.