13-летний часовщик из Уфы получил подарок от зрительницы БСТ

Посылка пришла на адрес телеканала. Внутри было письмо. Валентина Михайловна рассказала, что механизм вышел из строя, но предмет для неё был особо дорог, она купила часы завода «Агат» на свою первую зарплату. Женщина попросила передать посылку мальчику, который ремонтирует часы.

Алан Хадеев в свои 13 лет уже опытный часовщик. На месте оценил состояние и поблагодарил за подарок. К слову, в ноябре школьник организует собственную выставку своей коллекции с различными механизмами, которые нашёл и отремонтировал. Среди экспонатов будут редкие экземпляры.