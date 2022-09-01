Стали известны подробности аварии с участием водителя из Башкирии

Полиция Волгограда сообщила подробности аварии с участием водителя из Башкирии. Инцидент произошёл 31 августа в Дубовском районе Волгоградской области.

На 611 км автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись два автомобиля: «Хёндай» под управлением 37-летнего водителя из Башкирии и «Опель Зафира», за рулём которого находился 45-летний житель Самарской области.

По предварительным данным, уроженец Башкирии не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта, совершил экстренно торможение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Опель Зафира».

В аварии погиб 39-летний пассажир «Хёндай». Пострадали трое детей 10, 12 и 14 лет, которые находились в машине «Опель», а также 36-летняя женщина и годовалый малыш. Им потребовалась госпитализация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.