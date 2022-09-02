В университетах Башкирии прошел День знаний

День знаний прошёл и в университетах республики. Вчерашним школьником такое 1 сентября было в новинку, поэтому в УГАТУ в помощь первокурсникам приставили тьюторов, которые помогают студентам сориентироваться.

На торжественной линейке обучающимся показали возможности одного из проектов студентов вуза – гоночный болид. В авиационный университет в этом году поступили 2600 первокурсников.

В БашГУ для первокурсников устроили испытания от подразделений вуза: волонтерского, спортивного и медцентров. За прохождение заданий студентов выдавали лотерейные билеты. В конце мероприятия за них можно было получить сертификаты на экскурсию, набор мерча БашГУ, квас и главный приз – тур выходного дня в Казань. В этом году университет принял около 6000 первокурсников по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.