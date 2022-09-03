Для студентов Башкирии объявили конкурс экологических проектов

В Башкирии объявлен конкурс экологических проектов. Участие в нем могут принять студенты вузов и ссузов республики.

Фото №1 - Для студентов Башкирии объявили конкурс экологических проектов

Конкурс проводится компанией ООО «Красный ключ», ФГБОУ ВО Башкирским государственным аграрным университетом при поддержке Минэкологии Башкирии.

Конкурс направлен на решение проблем загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Цель конкурса - поиск перспективных идей и поощрение наиболее выдающихся специалистов, разрабатывающих новые (инновационные) способы сбора, транспортировки, хранения или переработки пластиковых отходов.

Пресс-служба Минэкологии РБ

Общий призовой фонд конкурса составляет 200 тысяч рублей. Занявшему первое место передадут 100 тысяч рублей, второе место – 70 тысяч рублей, третье – 30 тысяч рублей. При этом деньги выделяются в качестве поощрения, но они не направлены на реализацию проектов.

Участие в конкурсе могут принять команды студентов вузов и ссузов во главе с научным руководителем.  Презентации проектов принимаются до 16 октября 2022 г. включительно. Финал конкурса и награждение победителей состоится 28 октября 2022 года. Подробная информация и форма отправки проекта на конкурс на официальной странице конкурса https://krasniykluch.ru/ecokonkurs.

Пресс-служба Минэкологии РБ
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