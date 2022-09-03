Для студентов Башкирии объявили конкурс экологических проектов

В Башкирии объявлен конкурс экологических проектов. Участие в нем могут принять студенты вузов и ссузов республики.
Конкурс проводится компанией ООО «Красный ключ», ФГБОУ ВО Башкирским государственным аграрным университетом при поддержке Минэкологии Башкирии.
Общий призовой фонд конкурса составляет 200 тысяч рублей. Занявшему первое место передадут 100 тысяч рублей, второе место – 70 тысяч рублей, третье – 30 тысяч рублей. При этом деньги выделяются в качестве поощрения, но они не направлены на реализацию проектов.