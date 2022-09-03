Для студентов Башкирии объявили конкурс экологических проектов

Участие в конкурсе могут принять команды студентов вузов и ссузов во главе с научным руководителем. Презентации проектов принимаются до 16 октября 2022 г. включительно. Финал конкурса и награждение победителей состоится 28 октября 2022 года. Подробная информация и форма отправки проекта на конкурс на официальной странице конкурса https://krasniykluch.ru/ecokonkurs.

Пресс-служба Минэкологии РБ