В Башкирии местами прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов

В Гидрометцентре Башкирии предупредили о возможных ночных заморозках. Местами температура воздуха может упасть ниже нулевой отметки.
Днем 4 сентября в республике обещают +16, +21 градусов, ночью – похолодание до +3, +8 градусов. Однако местами температура может опуститься до 0, -2 градусов. В течение дня в отдельных юных районах прогнозируется небольшой дождь.
В понедельник, 5 сентября, местами в республике пройдут кратковременные дожди и грозы, при которой ветер усилится до порывистого. Днем температура воздуха составит +13, +18 градусов, ночью – до +4 градусов, но местами по-прежнему ожидаются заморозки до 0, -2 градусов.