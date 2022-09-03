В Башкирии местами прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов

В Гидрометцентре Башкирии предупредили о возможных ночных заморозках. Местами температура воздуха может упасть ниже нулевой отметки.

Днем 4 сентября в республике обещают +16, +21 градусов, ночью – похолодание до +3, +8 градусов. Однако местами температура может опуститься до 0, -2 градусов. В течение дня в отдельных юных районах прогнозируется небольшой дождь.