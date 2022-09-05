В Башкирии жители многоквартирных домов могут выиграть до 1 млн рублей

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии сообщает, что жители многоквартирных домов могут выиграть в конкурсе до 1 млн рублей.
С 1 сентября по 1 ноября этого года проводится конкурс «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий».
Победители конкурса награждаются дипломом и денежной премией в размере от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., которые можно будет расходовать на следующие цели:
1) содержание многоквартирного дома и земельного участка, входящего в состав общего имущества;
2) выплата премии председателю совета многоквартирного дома или председателю правления товарищества собственников жилья в размере до 15 000 рублей согласно решению общего собрания собственников помещений или членов товарищества собственников жилья в этом многоквартирном доме.
Комиссия до 1 декабря подводит итоги и определяет победителей конкурса. Подробную информации можно узнать на странице.