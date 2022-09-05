В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» отреставрировали памятник фронтовикам

В Архангельском районе отреставрировали памятник погибшим фронтовикам. В селе Узунларово приняли участие в проекте «Атайсал». Программу, направленную на поддержку меценатами малой родины, в прошлом году инициировал глава республики. Обелиск в Узунларово был в ветхом состоянии. Ремонт памятника в деревне взял на себя первый заместитель премьер-министра правительства республики Азат Бадранов.

Забытый памятник вновь собрал сельчан. Долгожданный ремонт дал обелиску вторую жизнь. Рядом когда-то размещалась и школа, а памятник был эпицентром всех важных событий села.

Раньше школа тут была. Проходили и линейки, и торжественные митинги. Как школа перешла в другое здание, обелиск пришел в упадок. Сейчас вот восстановили. Гульсум Шагиева, жительница с. Узунларово

У памятника павшим в Великой Отечественной войне более чем полувековая история. В 1976 году его установку инициировал глава Узунларовского сельсовета Зайнетдин Бадретдинов. Обелиск со временем утратил первозданный вид, и его планировалось демонтировать. Восстановить памятный объект решил первый вице-премьер республики Азат Бадранов – внук Зайнетдина Бадретдинова.

Он напоминает о том, что здесь была школа. Об учителях и истории. О проходивших здесь мероприятиях. Памятник служил деревне более 50 лет. Для меня это личная история – главой сельсовета был мой дедушка Зайнетдин Бадретдинов. Для меня сохранение обелиска – сохранение памяти о дедушке. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Обелиск хранит имена 118 фронтовиков, оставшихся на полях сражений. Все они уроженцы села Узунларово. Сельчане и гости церемонии открытия возложили цветы к нему, почтив память погибших. Азат Бадранов поблагодарил жителей, принявших участие в восстановлении – былой вид возвращали не только памятнику, но и территории вокруг.