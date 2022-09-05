В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» отреставрировали памятник фронтовикам

В Архангельском районе отреставрировали памятник погибшим фронтовикам. В селе Узунларово приняли участие в проекте «Атайсал». Программу, направленную на поддержку меценатами малой родины, в прошлом году инициировал глава республики. Обелиск в Узунларово был в ветхом состоянии. Ремонт памятника в деревне взял на себя первый заместитель премьер-министра правительства республики Азат Бадранов.
Забытый памятник вновь собрал сельчан. Долгожданный ремонт дал обелиску вторую жизнь. Рядом когда-то размещалась и школа, а памятник был эпицентром всех важных событий села.
У памятника павшим в Великой Отечественной войне более чем полувековая история. В 1976 году его установку инициировал глава Узунларовского сельсовета Зайнетдин Бадретдинов. Обелиск со временем утратил первозданный вид, и его планировалось демонтировать. Восстановить памятный объект решил первый вице-премьер республики Азат Бадранов – внук Зайнетдина Бадретдинова.
Обелиск хранит имена 118 фронтовиков, оставшихся на полях сражений. Все они уроженцы села Узунларово. Сельчане и гости церемонии открытия возложили цветы к нему, почтив память погибших. Азат Бадранов поблагодарил жителей, принявших участие в восстановлении – былой вид возвращали не только памятнику, но и территории вокруг.
В селе есть еще один памятник – обелиск участникам войны 1812 года, он тоже нуждается в реставрации. В ближайшем будущем, отметил первый вице-премьер, обновленный вид приобретет и этот не менее важный для жителей культурный объект.