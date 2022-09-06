В Башкирии намерены построить еще 88 новых придорожных объектов

На развитие придорожного сервиса в Башкирии намерены выделить 10 млрд рублей. Этой новостью поделился Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Инвесторы планируют вложить средства в 88 новых объектов. Старые придорожные комплексы также модернизируют и улучшат. Облагораживать и строить новые объекты будут постепенно – на федеральных, региональных и муниципальных дорогах появляются магазины, кафе, общественные туалеты.