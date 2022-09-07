В Уфе мебельная компания помогла Центру содействия семейному воспитанию

Уфимская компания, производящая мебель, оказала благотворительную помощь Центру содействия семейному воспитанию им. Шагита Худайбердина. Там воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предприниматели передали в дар учреждению 10 письменных столов в честь начала учебного года. За ними воспитанники центра будут делать домашнюю работу после уроков в школе.