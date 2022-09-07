Жители Башкирии смогут увидеть необычное явление на ночном небе

11 сентября Юпитер взойдет на востоке в 20:00 по уфимскому времени и расположится прямо над Луной, которая появится над горизонтом на 20 минут позже. В полночь эта пара поднимется над горизонтом, и ее можно будет увидеть на юго-востоке: убывающая Луна в созвездии Кита, Юпитер – в Раке. Они будут видны рядом до тех пор, пока Юпитер не исчезнет в лучах восходящего Солнца. Луна после восхода Солнца будет видна на западе и зайдет утром в 9 часов.