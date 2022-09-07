В Башкирии назначили сервисного уполномоченного

В республике назначен сервисный уполномоченный. Им стал Руслан Казыханов. Институт уполномоченных перезапущен в 27 регионах страны. Башкортостан принимает участие в пилотном проекте Агентства стратегических инициатив.

Уполномоченные прошли обучение в Москве. Они детально проработали разные жизненные ситуации. Рождение ребенка, выход на пенсию или потеря работы – задача этих специалистов сводится к тому, чтобы отработать комфортный алгоритм получения соцуслуги или сервиса. Уполномоченный будет заниматься внедрением методов, которые помогут людям получать соцуслуги быстрее, проще и эффективнее.

Команда Республики Башкортостан работает над жизненной ситуацией «Потеря здоровья».

Это люди, чья задача – помочь изменить взаимодействие гражданина и государства, НКО, бизнеса и других участников, чтобы жизнь человека стала в чем-то проще, удобнее.

Ольга Линник, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив

Формируется команда людей, которая должны помогать решать проблемы, чтобы сделать жизнь граждан лучше, чтобы им предоставлялась понятная информация, чтобы они получали в полном объеме услуги, которые им положены.

Руслан Казыханов, региональный сервисный уполномоченный
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