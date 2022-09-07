В Уфе на дне реки нашли череп древнего животного

Сотрудники Управления гражданской защиты выловили из реки череп древнего животного. Предположительно, находка – голова шерстистого носорога, вымершего около восьми тысяч лет назад. Сегодня останки передали в Национальный музей республики.
Весомый для истории улов достали из реки только вчера. На дне его нащупал спасатель Антон Ходосов во время осенних водолазных сборов. И уже сегодня череп – в стенах Национального музея республики. Останки даже не успели высохнуть, как оказались в надёжных руках.
Это, кстати, уже не первая находка уфимских водолазов. В августе спасатели Андрей Алексеев и Николай Григорьев во время одного из погружений тоже нашли на дне реки останки древних животных – бивень мамонта и рог бизона. Эти подводные сокровища истории также отправились в Национальный музей республики.
Теперь сотрудникам музея предстоит детально изучить новый экспонат. Впереди большая работа. Для начала останки высушат, затем определят точный вид, к которому принадлежал носорог и приблизительный возраст животного.
После череп покроют специальным раствором, который поможет сохранить экспонат и не позволит костям разрушаться под воздействием внешней среды. И уже в следующем году ознакомиться с необычной находкой уфимских спасателей смогут все желающие.