В Уфе на дне реки нашли череп древнего животного

Сотрудники Управления гражданской защиты выловили из реки череп древнего животного. Предположительно, находка – голова шерстистого носорога, вымершего около восьми тысяч лет назад. Сегодня останки передали в Национальный музей республики.

Весомый для истории улов достали из реки только вчера. На дне его нащупал спасатель Антон Ходосов во время осенних водолазных сборов. И уже сегодня череп – в стенах Национального музея республики. Останки даже не успели высохнуть, как оказались в надёжных руках.

Это, кстати, уже не первая находка уфимских водолазов. В августе спасатели Андрей Алексеев и Николай Григорьев во время одного из погружений тоже нашли на дне реки останки древних животных – бивень мамонта и рог бизона. Эти подводные сокровища истории также отправились в Национальный музей республики.

Теперь сотрудникам музея предстоит детально изучить новый экспонат. Впереди большая работа. Для начала останки высушат, затем определят точный вид, к которому принадлежал носорог и приблизительный возраст животного.