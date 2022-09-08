Жительница Башкирии отправится в колонию за финансирование терроризма

Жительница города Октябрьского отправится на 6 лет в колонию за финансирование терроризма. В 2013-2014 году женщина несколько раз отправляла деньги человеку, который принимал участие в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

В отношении женщины в УФСБ возбудили сразу пять уголовных дел. Виновной в пособничестве 36-летнюю жительницу Октябрьского признали еще в мае 2022 года, но в законную силу приговор тогда не вступил из-за попыток его оспорить. Однако Апелляционный военный суд оставил без изменений решение Центрального окружного военного суда. Теперь приговор вступил в законную силу.