В Уфе спасатели пришли на помощь женщине, сидящей на мосту

Накануне, 7 сентября, в Уфе удалось избежать несчастного случая. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе спасатели пришли на помощь женщине, сидящей на мосту

В службу спасения поступило сообщение от очевидцев, что на Бельском мосту сидит женщина. Уфимцы испугались, что неизвестная может специально или случайно сорваться вниз в воду. На место происшествия прибыли спасатели.

Специалистам удалось осторожно подойти к женщине, а после перетащить её за ограждение. 32-летняя уфимка была передана полицейским. Предстоит выяснить, как и почему женщина оказалась на перилах моста.

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