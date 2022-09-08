В Уфе спасатели пришли на помощь женщине, сидящей на мосту

Накануне, 7 сентября, в Уфе удалось избежать несчастного случая. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.
В службу спасения поступило сообщение от очевидцев, что на Бельском мосту сидит женщина. Уфимцы испугались, что неизвестная может специально или случайно сорваться вниз в воду. На место происшествия прибыли спасатели.
Специалистам удалось осторожно подойти к женщине, а после перетащить её за ограждение. 32-летняя уфимка была передана полицейским. Предстоит выяснить, как и почему женщина оказалась на перилах моста.