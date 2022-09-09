В Башкирии вертолёт «Ястреб» не обнаружил пожаров

Во многих районах Башкирии сохраняется высокий класс пожарной опасности. В соседнем регионе – в Оренбургской области – продолжает гореть ландшафт.

Фото №1 - В Башкирии вертолёт «Ястреб» не обнаружил пожаров

В связи с этим заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов и председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров провели мониторинг пожарной обстановки на пожарно-спасательном вертолете Ка-32А11ВС в районах, наиболее подверженных горимости.

Общий маршрут полёта составил более 800 км. На данным момент лесных пожаров в регионе не зафиксировано.

К счастью, на данный момент на территории республики лесных пожаров нет. Радовались неописуемой красоте наших лесов! Пролетая над лесными массивами Хайбуллинского района, где в прошлом году неделями тушили пожары, грустно было видеть сверху последствия огненной стихии.

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС 
Фото №2 - В Башкирии вертолёт «Ястреб» не обнаружил пожаров

Всего с начала пожароопасного периода возникло 59 очагов лесных пожаров на общей площади 445 га. Это в 39 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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