В Башкирии вертолёт «Ястреб» не обнаружил пожаров

Во многих районах Башкирии сохраняется высокий класс пожарной опасности. В соседнем регионе – в Оренбургской области – продолжает гореть ландшафт.
В связи с этим заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов и председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров провели мониторинг пожарной обстановки на пожарно-спасательном вертолете Ка-32А11ВС в районах, наиболее подверженных горимости.
Общий маршрут полёта составил более 800 км. На данным момент лесных пожаров в регионе не зафиксировано.
Всего с начала пожароопасного периода возникло 59 очагов лесных пожаров на общей площади 445 га. Это в 39 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.