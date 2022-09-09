В Башкирии пройдут проверки водителей

Госавтоинспекция Башкирии проведёт массовые рейды. Проверки водителей пройдут в предвыходной и выходные дни.

Фото №1 - В Башкирии пройдут проверки водителей

Рейды направлены на профилактику ДТП и недопущение грубых нарушений ПДД, в том числе и пресечение фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также будет обращено внимание перевозке детей, лишенным права управления и пассажирским перевозкам. В вечернее и ночное время маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам проведения массовых мероприятий, в том числе к развлекательным заведениям.

Сегодня вечером в Уфе пройдут массовые проверки водителей. Стоит отметить, что в рейдах задействованы СМИ, которые в свою очередь покажут и расскажут о нетрезвых водителях. Не будьте героями новостных лент, не садитесь за руль в состоянии опьянения. Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Владимир Севастьянов, руководитель ГИБДД по РБ
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