В Башкирии пройдут проверки водителей

Госавтоинспекция Башкирии проведёт массовые рейды. Проверки водителей пройдут в предвыходной и выходные дни.
Рейды направлены на профилактику ДТП и недопущение грубых нарушений ПДД, в том числе и пресечение фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также будет обращено внимание перевозке детей, лишенным права управления и пассажирским перевозкам. В вечернее и ночное время маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам проведения массовых мероприятий, в том числе к развлекательным заведениям.