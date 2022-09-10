В Башкирии в октябре пройдет месячник гражданской обороны

В Башкирии будет проводиться месячник гражданской обороны. Согласно постановлению премьер-министра Правительства республики Андрея Назарова, месячник пройдет с 1 по 31 октября.

Фото №1 - В Башкирии в октябре пройдет месячник гражданской обороны

В постановлении говорится, что это мероприятие будет проводиться для формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Башкирии, а также для повышения ее роли в обществе.

План проведения месячника разработан Госкомитетом РБ по ЧС и направлен в муниципалитеты региона. Контролировать исполнение распоряжения будет заместитель премьер-министра Правительства республики Ирек Сагитов.

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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