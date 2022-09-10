В Башкирии две пенсионерки стали жертвами мошенников и отдали в сумме более 200 000

В Башкирии снова зафиксированы факты мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пострадали от действий аферистов две пенсионерки из Октябрьского.
По информации пресс-службы МВД по Октябрьскому, в первом случае пострадала 75-летняя местная жительница. На стационарный телефон ей позвонил неизвестный. Он представился правоохранителем и сказал, что племянница пенсионерки попала в ДТП, и ей надо передать около 800 тысяч рублей.
Женщина сообщили, что у нее есть только чуть больше 120 тысяч рублей. Вскоре к пенсионерке прибыл курьер, ему женщина передала деньги. На незнакомце была медицинская маска, и потому гражданка не запомнила лица.
Во втором случае другой пенсионерке позвонил незнакомец, который тоже представился сотрудником правоохранительных органов. Но этот мошенник сообщил, что дочь пенсионерки якобы попала в ДТП, а затем и вовсе передал трубку некой женщине, которая назвала пожилую гражданку мамой. Затем злоумышленник попросил передать для дочери пенсионерки 800 тысяч рублей. Но у потерпевшей имелось только около 100 тысяч рублей. Курьер, забравший деньги, также был в медицинской маске.