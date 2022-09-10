В Башкирии две пенсионерки стали жертвами мошенников и отдали в сумме более 200 000

Во втором случае другой пенсионерке позвонил незнакомец, который тоже представился сотрудником правоохранительных органов. Но этот мошенник сообщил, что дочь пенсионерки якобы попала в ДТП, а затем и вовсе передал трубку некой женщине, которая назвала пожилую гражданку мамой. Затем злоумышленник попросил передать для дочери пенсионерки 800 тысяч рублей. Но у потерпевшей имелось только около 100 тысяч рублей. Курьер, забравший деньги, также был в медицинской маске.