В Уфе проходит крупнейший в Поволжье гастрономический фестиваль «Есть!»

Более шестидесяти заведений на площадке Гостиного двора представили свои лучшие блюда и напитки. И нагулять аппетит можно благодаря развлекательной программе.

Башкирская кухня начинается с гостеприимства. Ведь заведения – это не только еда, но и атмосфера. А её куда сложнее перенести на открытую фестивальную площадку.

Сочетание современного подхода и традиционной кухни – тенденция последних лет. Кыстыбый в различных вариациях, а привычные учпочмаки с нестандартными начинками. На одном квадратном километре можно было отправиться в длительное мировое путешествие. Главное – желание и место в желудке.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии гастрономический фестиваль «Есть!» собрал 64 ресторана и кафе. Ради двух дней праздника еды организаторам пришлось трудиться пару месяцев.

Здесь собрались рестораторы, чья цель – не заработать деньги, а подарить праздник городу. Это праздник гостеприимства, праздник еды. Первый фестиваль объединил всех рестораторов, и если раньше говорили «конкуренты», то теперь – «коллеги». Сергей Белкин, организатор гастрономического фестиваля «Есть!»

Можно пропустить и чашечку чая на церемонии под открытым небом. А для ценителей кофе в одном месте собрались лучшие кофейни города. Заведения старались удивить гостей и друг друга. Необычная конструкция, которая привлекала внимание посетителей, – это аргентинский способ приготовления мяса асадо.