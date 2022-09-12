В Башкортостане прошел «ТыкваФест»

В селе Утяганово Кармаскалинского района впервые прошёл «ТыкваФест». Идею провести праздник предложили местные жители ещё весной. После совместных обсуждений было решено, что фестиваль состоится после сбора урожая.

Для жителей села Утяганово тыква имеет особое значение. Они называют её «третьим хлебом». Каши, кыстыбый, пироги, варенье – на фестивале, посвященном «царице осени», блюд из тыквы различное множество. Всё приготовлено своими руками.

Тыква не только вкусный и полезный продукт, но ещё хороший материал для поделок. Для фестиваля Руслан Шакиров сделал корзину и оформил её овощами из своего огорода. На работу ушло около часа.

Тут ничего сложного нет. Просто вырезаешь, оформляешь аккуратно, чтобы было красиво. Руслан Шакиров, житель с. Утяганово

На празднике тыквы выступили и звёзды башкирской эстрады. Для Фидана Гафарова село Утяганово – место его молодости. В студенческие годы он бывал здесь часто: приезжал в гости к семье народного артиста Ахата Хусаинова.

Это деревня для меня родная, я очень рад сюда приехать, выступить перед утягановцами, они так тепло меня приняли, как своего. Фидан Гафаров, народный артист РСФСР

«ТыкваФест» в селе Утяганово прошёл впервые. Принимали участие как жители села, так и гости из других районов. Теперь местная администрация планирует сделать праздник традиционным.