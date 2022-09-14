В одном из городов Башкирии приняли решение начать отопительный сезон

В Башкирии начался отопительный сезон. Однако отопление в жилые дома дали пока что только в одном городе – Межгорье.

Фото №1 - В одном из городов Башкирии приняли решение начать отопительный сезон

Информацию о начале отопительного сезона в закрытом городе подтвердил глава Межгорья Вячеслав Калугин. Чиновник попросил жителей проверить состояние батарей и обеспечить герметичность отопительных систем.

В остальных городах отопление пока что не включают. Для того, чтобы в жилых домах и учреждениях подали тепло, необходимо, чтобы среднесуточная температура не превышала 8 градусов в течение 5 дней.

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