Стали известны шокирующие подробности ДТП на проспекте Салавата Юлаева в Уфе

15 сентября глубокой ночью в Уфе произошла крупная авария. Стали известны шокирующие подробности дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, около двух часов ночи 29-летний парень на BMW X3 допустил столкновение с двумя встречными автомобилями «Тойота Королла» и «Хёндай Солярис». Столкновение произошло на мосту над проспектом Салавата Юлаева. От удара автомобиль опрокинулся прямо на трассу.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, 29-летний водитель при столкновении вылетел из машины, после чего автомобиль упал с моста. Водитель погиб.

34-летнему водителю «Хёндай» потребовалась госпитализация. Он управлял машиной такси, в которой вёз 20-летнего пассажира. Парень, к сожалению, также скончался.

Спасателям удалось оперативно отключить аккумуляторы транспортных средств, чтобы избежать возгорания. Все обстоятельства аварии устанавливаются.