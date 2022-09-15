В Уфе установят виновника загрязнения местного озера

В реку башкирской столицы из озера Щучье в микрорайоне Инорс стекают фиолетовые стоки. Информацией в социальных сетях поделилась местная жительница Розалия Иванова. Она назвала происходящее «экологической катастрофой».

По словам уфимки, с начала лета в Инорсе стало пахнуть канализацией. Впоследствии выяснилось, что в местное озеро стекают нечистоты. Женщина подчеркнула, что источник загрязнения профильные инстанции выявить не смогли.