В Уфе установят виновника загрязнения местного озера

В реку башкирской столицы из озера Щучье в микрорайоне Инорс стекают фиолетовые стоки. Информацией в социальных сетях поделилась местная жительница Розалия Иванова. Она назвала происходящее «экологической катастрофой».
По словам уфимки, с начала лета в Инорсе стало пахнуть канализацией. Впоследствии выяснилось, что в местное озеро стекают нечистоты. Женщина подчеркнула, что источник загрязнения профильные инстанции выявить не смогли.
На жалобу горожанки отреагировал заместитель министра экологии Башкирии Камиль Биргулиев. Чиновник заверил, что министерство экологии уже обратилось в прокуратуру и МВД для проведения проверок разных предприятий, которые могли стать источником загрязнений.