В Уфе нашли и оштрафовали парня, устроившего дрифт в центре города

В Уфе сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя, который устроил дрифт на оживленной дороге. Водитель, нарушая правила ПДД и создавая аварийную ситуацию, прямо перед светофором несколько раз ушел в управляемый занос.
В ходе показательных выступлений водитель выехал на встречную полосу. К счастью для него, дорога была практически пустой. Немного покрутившись, автомобиль вернулся на исходную и далее поехал на зеленый сигнал светофора.
Данным инцидентом заинтересовались в ГИБДД. Как сообщает пресс-служба ведомства, водителя удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 20-летний местный житель. Установлено также, что молодой человек получил водительское удостоверение чуть больше года назад. Парень признал свою вину. За нарушение ему назначили штраф 500 рублей.