В Уфе нашли и оштрафовали парня, устроившего дрифт в центре города

В Уфе сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя, который устроил дрифт на оживленной дороге. Водитель, нарушая правила ПДД и создавая аварийную ситуацию, прямо перед светофором несколько раз ушел в управляемый занос.

В ходе показательных выступлений водитель выехал на встречную полосу. К счастью для него, дорога была практически пустой. Немного покрутившись, автомобиль вернулся на исходную и далее поехал на зеленый сигнал светофора.