Хлеборобы Башкирии собрали почти 4,5 млн тонн зерна

В республике к 15 сентября обмолотили почти 87% площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами. Валовой сбор зерна составил почти 4, 5 млн тонн.

Аграрии региона практически завершили уборку озимых культур. Всего намолотили 857,5 тыс. тонн озимого зерна при средней урожайности 32,8 центнера с гектара. Яровых зерновых и зернобобовых культур собрали 3 млн 603 тыс. тонн при урожайности 28,6 центнера с гектара. В том числе яровой пшеницы – 1,6 млн тонн, ярового ячменя – 1,4 млн тонн, овса – более 317 тыс. тонн.