В Башкирии на выплаты детям от 8 до 17 лет направили 6,5 млрд рублей

В Башкирии семьи с детьми от 8 до 17 лет получат государственную поддержку. На эти цели выделено 6,5 млрд рублей. В общей сложности финансовую помощь получат родители 145,5 тысяч детей. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
Законодательством предусмотрен льготный период для подачи заявлений на получение ежемесячной денежной выплаты на детей от 8 до 17 лет. По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, выплата осуществляется за период, начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет. По заявлениям о назначении ежемесячной денежной выплаты, поданным с 1 октября 2022 года, выплата осуществляется начиная с месяца достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого месяца. В остальных случаях выплата осуществляется с месяца обращения за ее назначением.
Направить заявление можно через портал госуслуг, либо обратиться лично в клиентские службы ПФР или МФЦ. Подробности можно узнать на сайте ПФР.