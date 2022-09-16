В Башкирии на выплаты детям от 8 до 17 лет направили 6,5 млрд рублей

Законодательством предусмотрен льготный период для подачи заявлений на получение ежемесячной денежной выплаты на детей от 8 до 17 лет. По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, выплата осуществляется за период, начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет. По заявлениям о назначении ежемесячной денежной выплаты, поданным с 1 октября 2022 года, выплата осуществляется начиная с месяца достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого месяца. В остальных случаях выплата осуществляется с месяца обращения за ее назначением.