В Башкирии на выплаты детям от 8 до 17 лет направили 6,5 млрд рублей

В Башкирии семьи с детьми от 8 до 17 лет получат государственную поддержку. На эти цели выделено 6,5 млрд рублей. В общей сложности финансовую помощь получат родители 145,5 тысяч детей. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Фото №1 - В Башкирии на выплаты детям от 8 до 17 лет направили 6,5 млрд рублей

Законодательством предусмотрен льготный период для подачи заявлений на получение ежемесячной денежной выплаты на детей от 8 до 17 лет.  По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, выплата осуществляется за период, начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет. По заявлениям о назначении ежемесячной денежной выплаты, поданным с 1 октября 2022 года, выплата осуществляется начиная с месяца достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого месяца. В остальных случаях выплата осуществляется с месяца обращения за ее назначением.

Направить заявление можно через портал госуслуг, либо обратиться лично в клиентские службы ПФР или МФЦ. Подробности можно узнать на сайте ПФР.

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