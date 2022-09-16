Башкирия получит 28,5 млн рублей на социальные контракты

Башкирия стала одним из 64 регионов, которые получат дополнительную финансовую поддержку для оказания помощи в форме социального контракта.
На данные цели правительство России направит в республику почти 28,5 млн рублей. Решение о выделении дополнительных средств регионам принято в связи с индексацией с 1 июня величины прожиточного минимума на 10%. От этого показателя зависит размер выплат по отдельным мероприятиям в рамках социальных контрактов.
Кроме того, дополнительное финансирование потребовалось из-за увеличения единовременных выплат по социальному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. По поручению президента России с 1 июля эти выплаты увеличились на 100 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей вырос с 250 тысяч до 350 тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — с 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами социальной защиты и малоимущей семьей. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.
Федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году. Тогда господдержку смогли получить более 20 регионов. По решению президента с 2021 года федеральное финансирование для оказания помощи гражданам в форме социального контракта предоставляется всем регионам страны.