Башкирия получит 28,5 млн рублей на социальные контракты

Кроме того, дополнительное финансирование потребовалось из-за увеличения единовременных выплат по социальному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. По поручению президента России с 1 июля эти выплаты увеличились на 100 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей вырос с 250 тысяч до 350 тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — с 100 тысяч до 200 тысяч рублей.