Жители Башкирии смогут увидеть интересное явление на ночном небе

Марс сейчас можно увидеть как самую яркую желтоватую звезду над восточным горизонтом. Под утро Луна и Марс поднимутся высоко в небо на юго-востоке и будут видны рядом до тех пор, пока Марс не исчезнет из поля зрения на рассвете. Луна будет видна и после восхода Солнца высоко над горизонтом на юге и зайдет днем в 15:30 на северо-западе.