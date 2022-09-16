Жители Башкирии смогут увидеть интересное явление на ночном небе

17 сентября жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного космического явления. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.
Убывающая Луна в фазе последней четверти будет видна рядом с ярким Марсом. Спутник Земли взойдёт 16 сентября на северо-востоке в 21:30, а Марс появится на ночном небосклоне через полчаса. Оба небесных тела будут видны в созвездии Тельца.
Марс сейчас можно увидеть как самую яркую желтоватую звезду над восточным горизонтом. Под утро Луна и Марс поднимутся высоко в небо на юго-востоке и будут видны рядом до тех пор, пока Марс не исчезнет из поля зрения на рассвете. Луна будет видна и после восхода Солнца высоко над горизонтом на юге и зайдет днем в 15:30 на северо-западе.
Фото: Уфимский планетарий.