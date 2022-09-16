В Аскинском районе работы по асфальтированию дороги ведут с опережением сроков

На смену бездорожью – асфальт. В Аскинском районе продолжается строительство дороги, соединяющей райцентр с деревней Кунгак. Приведение одного из участков проезжей части в нормативное состояние начали в прошлом году. Срок завершения работ – конец 2024-го, однако строители идут с опережением.

Еще в начале лета, когда практически каждый день шли дожди, проехать по этой дороге можно было разве что на вездеходе. Сейчас внедорожные качества автомобиля не важны. Там, где была непролазная грязь, теперь лежит асфальт.

Здесь работы проведены субподрядными организациями. Это приведение в проектное положение земполотна, устройство постилочного слоя ПГС и основание из щебня. Газимьян Марбиев, мастер дорожных работ

Сверху еще два слоя асфальта: выравнивающий, толщиной семь сантиметров, и основной – пять. Капитальный ремонт автодороги Аскино – Кунгак на участке от 7-го километра почти до 18-го начали в прошлом году. Асфальтирование здесь выполняется впервые.

Очень много поступало жалоб – население не могло проехать до населённых пунктов. Данная дорога непосредственно сообщает районный центр с населенными пунктами Кубияз, Утяшино, Урмияз, данный протяженный участок. Ильгиз Васфиев, главный архитектор администрации Аскинского района

По условиям госконтракта, на капитальный ремонт участка дороги протяженностью 10 километров 400 метров срок завершения работ – конец 2024 года. Однако большая часть проезжей части будет заасфальтирована уже в этом году – подрядчик опережает намеченные сроки.