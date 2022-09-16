В Аскинском районе работы по асфальтированию дороги ведут с опережением сроков

На смену бездорожью – асфальт. В Аскинском районе продолжается строительство дороги, соединяющей райцентр с деревней Кунгак. Приведение одного из участков проезжей части в нормативное состояние начали в прошлом году. Срок завершения работ – конец 2024-го, однако строители идут с опережением.
Еще в начале лета, когда практически каждый день шли дожди, проехать по этой дороге можно было разве что на вездеходе. Сейчас внедорожные качества автомобиля не важны. Там, где была непролазная грязь, теперь лежит асфальт.
Сверху еще два слоя асфальта: выравнивающий, толщиной семь сантиметров, и основной – пять. Капитальный ремонт автодороги Аскино – Кунгак на участке от 7-го километра почти до 18-го начали в прошлом году. Асфальтирование здесь выполняется впервые.
По условиям госконтракта, на капитальный ремонт участка дороги протяженностью 10 километров 400 метров срок завершения работ – конец 2024 года. Однако большая часть проезжей части будет заасфальтирована уже в этом году – подрядчик опережает намеченные сроки.
От райцентра до деревни Кунгак – 52,5 километра. Пока большую часть этого пути местным жителям приходится преодолевать по гравийной дороге. Задача на перспективу – довести асфальт до конечной точки назначения.