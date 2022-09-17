8 боксеров из Башкирии готовятся к чемпионату России

Едут за победой. Башкирские боксеры готовятся к чемпионату России. На турнире выступят 8 наших спортсменов. Состав сборной республики изменился. В команде появились новички. Первый этап тренировок прошел в Уфе.

Заключительные сборы перед главным стартом сезона. Чемпионат России по боксу как финальная точка проделанной за год работы. В этом году республику на турнире представят 8 спортсменов.

В прошлом году примерно такой же состав команды отправился на чемпионат. Правда, несколько ребят заменили. Лидер сборной Иван Абрамов приболел и не только, Артур Мухтаров. Зато появились новые ребята. Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу

Среди этих новых ребят – Бекхан Исраилов из Белорецка. На чемпионате России среди взрослых башкирский супертяж выступит впервые. Этот сезон спортсмен провел ровно, без травм и поражений.

Один из лидеров сборной республики – Артур Субханкулов. В этом сезоне он выиграл в суперфинале всероссийских соревнований «Кубок победы» в составе команды «Кама». А участие в чемпионате страны станет для него девятым по счету. Пять раз Артуру удавалось стать призером соревнований. Но победить в нем пока не получилось. Как и Хожиакбару Мамаюсупову. Он проверит свои силы на турнире в третий раз.