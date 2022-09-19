В Уфе проведут реконструкцию одной из улиц на сумму почти 1 млрд рублей

В Уфе выделят средства на реконструкцию одной из улиц. Около 1 млрд рублей направят на работы по реконструкции улицы Октябрьской революции.
Информацию подтверждает документация, которая опубликована на сайте госзакупок. Центр организации и проведения конкурсных процедур города объявил торги для определения генподрядчика для выполнения первого этапа работ.
Подрядчик, выигравший конкурс, должен будет заменить дорожное полотно и переустроить инженерные коммуникации. Также строителям предстоит провести работы по благоустройству и озеленению территории, планируется соорудить на улице систему видеонаблюдения, освещения и светофоры.