В Уфе проведут реконструкцию одной из улиц на сумму почти 1 млрд рублей

В Уфе выделят средства на реконструкцию одной из улиц. Около 1 млрд рублей направят на работы по реконструкции улицы Октябрьской революции.

Информацию подтверждает документация, которая опубликована на сайте госзакупок. Центр организации и проведения конкурсных процедур города объявил торги для определения генподрядчика для выполнения первого этапа работ.