23 сентября наступит День осеннего равноденствия

После 23 сентября ночь в северном полушарии становится длиннее дня, а в южном полушарии короче дня. В начале сентября долгота дня в Уфе составляет 13 часов 42 минуты, а в конце — 11 часов 36 минут, то есть за месяц день уменьшается на два часа и будет продолжать убывать до 21 декабря — дня зимнего солнцестояния.

пресс-служба Уфимского планетария