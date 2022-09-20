23 сентября наступит День осеннего равноденствия

В 2022 году День осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября. Этот день считается границей лета и осени.

Фото №1 - 23 сентября наступит День осеннего равноденствия

В 06:05 по местному времени центр солнечного диска пересечет небесный экватор. Солнце перейдёт из северного полушария в южное. Именно этот момент и называется осенним равноденствием.

На всей поверхности Земли продолжительность дня и ночи станет одинаковой и равной 12 часам. Принято считать, что в день осеннего равноденствия происходит смена времен года.

После 23 сентября ночь в северном полушарии становится длиннее дня, а в южном полушарии короче дня. В начале сентября долгота дня в Уфе составляет 13 часов 42 минуты, а в конце — 11 часов 36 минут, то есть за месяц день уменьшается на два часа и будет продолжать убывать до 21 декабря — дня зимнего солнцестояния.

пресс-служба Уфимского планетария 

Два раза в год бывает так, что день и ночь равны. Кроме осеннего, есть еще и весеннее равноденствие. Оно выпадает ежегодно на март.

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