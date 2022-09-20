23 сентября наступит День осеннего равноденствия

В 2022 году День осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября. Этот день считается границей лета и осени.
В 06:05 по местному времени центр солнечного диска пересечет небесный экватор. Солнце перейдёт из северного полушария в южное. Именно этот момент и называется осенним равноденствием.
На всей поверхности Земли продолжительность дня и ночи станет одинаковой и равной 12 часам. Принято считать, что в день осеннего равноденствия происходит смена времен года.
Два раза в год бывает так, что день и ночь равны. Кроме осеннего, есть еще и весеннее равноденствие. Оно выпадает ежегодно на март.