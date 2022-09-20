Стала известна готовность Уфы к отопительному сезону

Также в многоквартирных домах Уфы проводится ремонт, который поможет сохранить тепло. Полностью выполнен план по ремонту подъездов и теплоснабжения. На 80% завершен ремонт фасадов, на 64% выполнен ремонт фасадов с утеплением. Также не завершен ремонт водоснабжения и водоотведения – 36%, ремонт кровли – 58% и ремонт чердачных помещений – 66%. При подготовке к зиме в городе также ремонтировали тепловые сети. В этом году в Уфе планировалось отремонтировать 18,4 погонных км теплосетей, на данный момент выполнено 85% работ. В прошлом году отремонтировали 17,7 погонных км.