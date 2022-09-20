В Уфе открылся международный конгресс «Транспорт и строительство»

4 миллиона квадратных метров вводимого жилья в год – задача, стоящая перед регионом к 2030 году. В Уфе сегодня открылся международный конгресс «Транспорт и строительство». Порядка 500 спикеров, более 5 тысяч гостей – в течение двух дней специалисты отраслей обсудят актуальные вопросы на одной площадке.

Сегодня аплодисменты и фанфары – напряжение и сложнейшие маневры на многотоннике накануне. За руль КАМАЗа многие дальнобойщики сели впервые на конкурсе. Соревнования прошли в преддверии открытия международного конгресса. Лучшие водители страны завоевали не только почетное звание – призовой фонд в 1 миллион рублей распределили среди финалистов.

У меня жена так переживала, что я выиграл благодаря ей. Сергей Андрианов, победитель конкурса /г. Екатеринбург/

Форум работает третий день, официальное открытие конгресса, посвященного транспорту и строительству, состоялось сегодня. Под мероприятие отвели помещения, возведенные к чемпионату «Ворлдскиллс». Отдельно деловой павильон, презентационный для предприятий и «улица дружбы». Цифровизация, импортозамещение и антикризисные меры – вопросы, актуальные сегодня для строителей и специалистов транспортной системы.

4 миллиона квадратных метров жилья будем вводить – амбициозная задача, но реалистичная. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Шаг в цифровизацию – новая платформа. «Экосистема рынка жилья и ипотеки», инициированная ассоциацией застройщиков региона, заработает в 23-м году. Портал соберет в одном месте льготы и программы для покупателей жилья, достаточно будет заполнить анкету.

Все стороны остались бы в выигрыше: государство решало бы свои социальные задачи в обеспечении населения жильем, застройщики и банки получали бы клиентов, а граждане бы имели оптимальные условия и инструменты решения своего жилищного вопроса. Евгений Декатов, директор центра финансовых исследований Республики Башкортостан

В рамках конгресса Министерство образования и науки республики и электрозавод подписали соглашение. Оно направлено на подготовку квалифицированных специалистов среднего звена для электроэнергетики. В этом году республика вложила более 500 миллионов рублей на обновление материально-технической базы образовательных учреждений.

Под запрос предприятия будут разрабатываться рабочие программы. Только по согласованию с будущим работодателем мы утверждаем в том числе и контрольные цифры приема. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан