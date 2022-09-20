В Башкирии увеличилось количество самозанятых граждан

В Башкирии увеличилось количество самозанятых. По данным Федеральной налоговой службы, в республике зарегистрировано около 109,9 тысяч работников.

Количество физических лиц — плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) выросло на 4 тысячи, что на 3,7% выше по сравнению с августом этого года. Информацию подтверждает пресс-служба министерства предпринимательства и туризма.