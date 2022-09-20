АвтоВАЗ предложил разрешить использовать маткапитал для покупки автомобиля

Руководитель концерна АвтоВАЗ Максим Соколов выступил с предложением разрешить использование материнского капитала для покупки автомобилей и закрепить это законодательно. По словам главы компании, предложение включает и некоторые ограничения для такой возможности.

Было предложено также ограничить использование материнского капитала: инвестировать эти средства можно будет только в покупку первого автомобиля, при этом отечественного производства и с высокой степенью локализации. По прогнозу АвтоВАЗа, в 2023 году с конвейеров завода сойдёт около 500 тысяч автомобилей при общем уровне продаж в стране на уровне 900 тысяч — миллиона.