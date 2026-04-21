В Башкирии задержали пару на угнанном автомобиле

В селе Кушнаренково внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль «Ниссан». За рулем транспортного средства находилась 27-летняя местная жительница. При проверке документов женщина призналась, что водительского удостоверения у нее нет и никогда не было. В салоне легковушки также сидел 33-летний мужчина.

В ходе дальнейшего разбирательства стражи порядка установили, что именно он ранее подозревался в угоне данного автомобиля у своей бывшей супруги. Машина к тому моменту уже была объявлена в розыск по заявлению собственницы.

Водитель и ее спутник были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для выяснения всех обстоятельств. «Ниссан» поместили на спецстоянку.

В отношении женщины составлен административный протокол. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.