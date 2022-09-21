Стало известно, кто подлежит частичной мобилизации в России

21 сентября Президент России объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Прежде всего будут призываться военнослужащие запаса (те, кто служил в армии) и имеющие военные специальности. Законодательство устанавливает для военнослужащих запаса возрастные цензы по разрядам.
В первую очередь призыву подлежит первый разряд. К нему относятся:
— солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;
— младшие офицеры — до 50 лет;
— майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — до 55 лет;
— полковники, капитаны 1 ранга — до 60 лет;
— высшие офицеры — до 65 лет.
Второй разряд запаса — военнослужащие в возрасте 45, 55, 65, 70 лет соответственно. Третий — 50, 60, 65 лет.
Женщины-военнослужащие относятся к третьему разряду: имеющие офицерское звание находятся в запасе до 50 лет, с младшими званиями - до 45 лет.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, выступившего вслед за президентом, планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Фото: www.mk.ru