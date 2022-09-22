Семья из Башкирии развивает ягодное предпринимательство в родном селе

Семья Сахиповых из Балтачевского района развивают ягодное предпринимательство в родном селе. Спустя год, как они высадили первые саженцы клубники и малины, дело начало приносить свои плоды. Сейчас глава семейства намерен расширять площади, в планах – осваивать и новые ягодные культуры. Кроме того, Сахиповы хотят развивать и агротуризм.

Срывать клубнику – самый приятный процесс. Крупные красные ягоды гроздьями выглядывают из-под листьев. Как тут удержаться, чтобы не съесть хоть одну. На уборку сладкого урожая Сахиповы выходят регулярно всей семьей.

Эти саженцы высадили в прошлом году, а этим летом они вовсю радуют урожаем. Многое зависит от ухода за ними без «химии»: нужно постоянно пропалывать и, главное, поливать. Для этого обустроена система капельного полива. А на этих грядках недавно высаженные саженцы клубники дадут урожай на следующий год. Идеей создать сад интенсивного типа Ильдар Сахипов загорелся еще в школе. Теперь решил воплотить мечту, оставил бизнес в соседнем регионе и вернулся на малую родину. Теперь в саду 500 кустов малины и четыре тысячи клубники разных сортов.

Покупают ягоды как местное население, так и жители других районов, городов и даже регионов. В этом году собрано более 1,5 тонн клубники. Малина еще только подходит к пику урожайности.

С самого начала поддержку Сахиповым оказывает администрация района. После встречи на «Предпринимательском часе» по программе АСПК помогли финансами для приобретения навесной фрезы и системы капельного полива. Власти муниципалитета заинтересованы в развитии предпринимательства.

В этом году Сахиповы собрали и богатый урожай чеснока. Четыре тонны распродали менее чем за месяц.

Второе направление, которое намерена развивать семья предпринимателей, – туризм. В окрестностях много живописных мест, где можно организовать пешие и конные прогулки. Сахиповы уже начали обустраивать гостевые домики. Ведь агротуризм это еще и комфорт.

В республике начинающие предпринимателям можно получить поддержку Минсельхоза по разным программам, таким как «Агростартап» и «Семейная ферма». Причем Сахиповы могут получить до 10 млн рублей федеральной грантовой поддержки для агротуризма.

Поддержку бизнесменам, в том числе начинающим, оказывает Министерство предпринимательства и туризма региона. Обучающие и наставнические программы помогут сделать первые шаги любому. Кроме того, есть субсидии. Гранты уже получают 90 молодых предпринимателей.