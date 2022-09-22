Эксперты Башкирии объяснили введение частичной мобилизации в России

Всегда говорил и буду говорить, война - это ужасно. Но, при всей недопустимости войны, нужно понимать и причины войны, и, как неизбежность, вынужденную необходимость самой войны. Не люблю впутывать Бога в суету и мерзость нашей жизни, но причина всех трагедий человечества – потеря Бога. Не только разрыв отношений с Ним, но и утрата мыслей и памяти о Нем. И, как следствие, заражение всем, что пожирает человечество без остатка. Поэтому, как бы ни звучало цинично, но война – это не только кровь, грязь, смерть, но и очищение (к сожалению, кровавое) народа от того, что его уничтожает. Такая хирургическая операция над безнадежно больным человеком в надежде вернуть ему не только жизнь, но и здоровье. Именно война толкает человека на переоценку взглядов и ценностей, именно она дает понять, что важно, а что второстепенно, ради чего нужно жить и ради чего необходимо отдать свою жизнь. Именно война меняет у человека отношение к смерти и к самой жизни. Во время войн люди поворачивались лицом к Богу. Они шли в храмы, начинали молиться за своих (и чужих, которые также становились своими) воинов, молиться за себя. Молиться и каяться в своих грехах, ища причину трагедии и находя её очень близко – в своём сердце.

Виктор Иванов, протоиерей