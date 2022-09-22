Эксперты Башкирии объяснили введение частичной мобилизации в России

21 сентября Президент России подписал указ о введении частичной мобилизации в стране. Эксперты Башкирии объяснили необходимость введения мобилизации.
Я вырос в маленьком городе, где, если кого-то несправедливо обижали, принято было заступаться. Сейчас обидеть хотят мою страну. Унизить. И доказать, что мы не имеем права на свое собственное мнение и право защищать русских, даже если они живут в другой стране. Украина позиционирует себя как последний оплот Европы, именно поэтому она получает поддержку Запада. При этом Запад, осудивший фашизм на Нюрнбергском процессе и признавший Гитлера главным злодеем человечества, закрывает глаза на то, что нацистские постулаты Шухевича и Бандеры стали государственной идеологией Украины.Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты РБ
Решения жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей провести референдумы по вхождению в состав России еще раз доказывают, что мы сейчас восстанавливаем историческую справедливость. Мы создадим необходимую правовую базу, чтобы все призванные сохранили рабочие места, получили все положенные выплаты, а их семьи не остались без заботы. Получили огромное количество обращений от людей, которые готовы отправляться на передовую и переживают, как смогут материально поддержать оставленные семьи. Оперативно все вопросы берем в работу, ведутся переговоры с Центробанком по кредитным каникулам. Слышу от коллег, что готовы сами пойти защищать страну, многие с первого дня СВО находятся уже там.Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы РФ
Всегда говорил и буду говорить, война - это ужасно. Но, при всей недопустимости войны, нужно понимать и причины войны, и, как неизбежность, вынужденную необходимость самой войны. Не люблю впутывать Бога в суету и мерзость нашей жизни, но причина всех трагедий человечества – потеря Бога. Не только разрыв отношений с Ним, но и утрата мыслей и памяти о Нем. И, как следствие, заражение всем, что пожирает человечество без остатка. Поэтому, как бы ни звучало цинично, но война – это не только кровь, грязь, смерть, но и очищение (к сожалению, кровавое) народа от того, что его уничтожает. Такая хирургическая операция над безнадежно больным человеком в надежде вернуть ему не только жизнь, но и здоровье. Именно война толкает человека на переоценку взглядов и ценностей, именно она дает понять, что важно, а что второстепенно, ради чего нужно жить и ради чего необходимо отдать свою жизнь. Именно война меняет у человека отношение к смерти и к самой жизни. Во время войн люди поворачивались лицом к Богу. Они шли в храмы, начинали молиться за своих (и чужих, которые также становились своими) воинов, молиться за себя. Молиться и каяться в своих грехах, ища причину трагедии и находя её очень близко – в своём сердце.Виктор Иванов, протоиерей
Друзья! Вспомните своих прадедушек в годы Великой Отечественной войны. Не предавайте их память и не позорьте своих фамилий. Сегодня наша Родина также нуждается в нашем патриотизме и верности.Яна Гайдук, председатель Госкомитета РБ по делам молодежи
Федерация независимых профсоюзов России поддержала инициативу граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по проведению референдума по вопросу о вступлении республик в состав Российской Федерации. Кроме того, профсоюзы заявили о готовности поддерживать семьи воинов и продолжить оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. «Все для фронта, все для Победы!» – только благодаря такой позиции, по мнению Михаила Шмакова, трудящиеся смогут оказать эффективную поддержку военнослужащим, мобилизованным профактивистам, а также их семьям, подчеркнул профсоюзный лидер. На экстренном заседании генсовета ФНПР обсудили тему взаимодействия профсоюзов с органами государственной власти, которая приобретает особую актуальность, поскольку в нынешней ситуации профсоюзы, работодатели и органы власти, как и все общество в целом, обязаны консолидироваться.Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов РБ