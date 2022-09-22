В Уфе открыли Шакшинскую развязку

Сегодня, 22 сентября, в башкирской столице открыли Шакшинскую развязку. Дорога связывает микрорайон с трассой М-5. Об этом рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее участок въезда был перекрыт в самом начале лета. Закончить строительные работы планировалось до конца сентября этого года.