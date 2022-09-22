В Уфе открыли Шакшинскую развязку

Сегодня, 22 сентября, в башкирской столице открыли Шакшинскую развязку. Дорога связывает микрорайон с трассой М-5. Об этом рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Ранее участок въезда был перекрыт в самом начале лета. Закончить строительные работы планировалось до конца сентября этого года.
По словам руководителя региона, новая развязка выполнена по типу неполного клеверного листа – 5 съездов и путепровод над дорогой длиной 85 метров. Новая развязка стала частью проекта Упрдор «Приуралье» по реконструкции трассы протяженностью 14,3 километра. Дорогу планируется расширить до шести полос, построить новый мост через реку Юрмаш, путепровод через железную дорогу. Также по плану строительство надземных пешеходных переходов.