В Башкирии открыли после реконструкции Шакшинскую развязку

Выехать из Шакши на М-5 вновь можно привычным способом. Сегодня запустили движение по новой развязке на федеральной трассе. Объект был построен в рамках реконструкции автомобильной дороги Самара – Уфа – Челябинск.
С этого момента проезд открыт, и первой по новому путепроводу проезжает техника, предназначенная для обслуживания дорог. Строить развязку, которую в народе называют Шакшинской, начали рядом со старой в 2019 году, а последние четыре месяца работы выполнялись в ускоренном режиме, так как привычный заезд в Шакшу пришлось закрыть.
Новая Шакшинская развязка на федеральной трассе М-5 представляет собой неполный клеверный лист с пятью съездами. Один из них разворотный – для тех, кто едет со стороны Челябинской области. Правда, пока он не действует, запустят его после того, как закончат работы по реконструкции самой дороги.
Эта развязка – часть большой работы по реконструкции участка федеральной автодороги М-5, с 1480-го по 1494-й километр. Необходимость строительства путепровода возникла как раз в связи с расширением автодороги. Реконструкция 14 километров федеральной трассы М-5 подразумевает возведение шестиполосной дороги, отвечающей современным требованиям безопасности. Помимо Шакшинской развязки, предусмотрено строительство моста через реку Юрмаш, ещё одной развязки и путепровода через ж/д пути. Планируется построить и три надземных пешеходных перехода. Трасса будет полностью освещена. По плану все работы должны завершить в 2023 году.