В Башкирии открыли после реконструкции Шакшинскую развязку

Выехать из Шакши на М-5 вновь можно привычным способом. Сегодня запустили движение по новой развязке на федеральной трассе. Объект был построен в рамках реконструкции автомобильной дороги Самара – Уфа – Челябинск.

С этого момента проезд открыт, и первой по новому путепроводу проезжает техника, предназначенная для обслуживания дорог. Строить развязку, которую в народе называют Шакшинской, начали рядом со старой в 2019 году, а последние четыре месяца работы выполнялись в ускоренном режиме, так как привычный заезд в Шакшу пришлось закрыть.

С 1 июня было выполнено полностью ограничение движения на данном участке, и на сегодняшний день уже завершены работы, то есть в течение июня, июля, августа и сентября полностью завершили строительство развязки. Артемий Гельман, инженер отдела капитального строительства ФКУ УПРДОР «Приуралье»

Новая Шакшинская развязка на федеральной трассе М-5 представляет собой неполный клеверный лист с пятью съездами. Один из них разворотный – для тех, кто едет со стороны Челябинской области. Правда, пока он не действует, запустят его после того, как закончат работы по реконструкции самой дороги.

Сам путепровод после строительства увеличился по ширине с 7 до 11 метров, что значительно увеличит его пропускную способность и, соответственно, габаритный проезд по высоте по самой федеральной трассе увеличился с 4 до 5 метров, что позволяет негабаритным грузам проезжать беспрепятственно – раньше они ехали в объезд. Александр Куракин, руководитель проекта по реконструкции участка автодороги М-5