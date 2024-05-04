В Башкирии у подножия Торатау открыли туристический этнокомплекс

У подножия шихана Торатау начал работу туристический этнокомплекс. Церемонию открытия в рамках рабочей поездки по Ишимбайскому району посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Объект, который расположен рядом с визит-центром геопарка, представляет собой ансамбль из шести нарядных башкирских юрт.

Башкирское гостеприимство с национальным колоритом — первое, что ощущают на себе посетители геопарка «Торатау». А окунуться в быт и историю древних башкир теперь можно в этнокомплексе, который расположился у подножия шихана. Радий Хабиров осмотрел выставку изделий декоративно-прикладного творчества, пообщался с народными умельцами.

Первыми гостями этнокомплекса стали участники проекта «Башкирское долголетие». Немало среди гостей было и обычных туристов. Среди них — юная уфимка Айсель Гареева. Вместе с семьей она любит путешествовать по Башкортостану. Поездка на Торатау стала для неё дебютной.

Я сегодня первый раз приехала, мне очень понравилась гора. Я про неё читала в интернете. Айсель Гареева, жительница г. Уфы

Этнокомплекс возле визит-центра геопарка «Торатау» состоит из шести башкирских юрт. Самая большая отдана под кафе. В остальных можно приобрести сувениры, арендовать места для ночлега или провести лекции и мастер-классы. Еще одна юрта этнокомплекса будет использоваться как историко-культурный центр для ознакомления гостей с вековыми обычаями и традициями башкирского народа.

Подножье горы Торатау — не только туристическое, но и историческое место. Здесь в древности жили кочевые племена, и именно здесь формировалось башкирское войско, которое участвовало во французском походе 1812 года. Наши конники дошли до Парижа, за смелость и отвагу позже их прозвали «Северными амурами».

Создаваемая инфраструктура привлекает на Торатау всё больше туристов. Их число выросло и после открытия лестницы на вершину горы. За прошедший год визит-центр посетило 115 000 человек, проведено 140 экскурсий. По итогам визита в этнокомплекс Радий Хабиров отметил, что на этом развитие геопарка «Торатау» не остановится.

Здесь же как бы полноценно развиваемся. Это последовательная работа. Появятся и другие объекты. Мы тут думаем. В конце концов, в филиале нашего геологического музея надо подумать, как его сделать. Потому что у нас очень много интересных объектов, которые находятся в запасниках. Надо выставлять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Центром притяжения, но уже не туристов, а жителей села, стал обновленный Дом культуры в деревне Урман-Бишкадак, сцена которого является организационной базой для проведения всех мероприятий у горы Торатау. В рамках федерального проекта «Культура» здесь выполнены строительно-монтажные работы на более чем 45 миллионов рублей.

20 млн освоено при благоустройстве придомовых территорий 4 многоквартирных домов в рамках проекта «Башкирские дворики». Здесь установили детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием, современные игровые элементы, возвели ограждение, провели озеленение территории, расширили проезды. Жители остались довольны.

Во время посещения сквера молодёжи Радий Хабиров пообщался с жителями близлежащих многоквартирных домов. В частности, ишимбайцы попросили благоустроить общественную территорию, в том числе детскую площадку. Глава республики поручил администрации Ишимбайского района разработать новый интересный проект. В тёплый сезон этот сквер превращается в творческое пространство.

В летнее время эта полянка превращается в импровизированный кинозал. Жители приходят сюда со своими пледами, наборами для пикника. Рассаживаются и смотрят фильмы на этом экране. Что смотреть, выбирают сами голосованием в соцсетях. В основном это патриотические фильмы.

С юных лет в духе патриотизма воспитываются и курсанты Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Александра Доставалова. Среди них и внук легендарного десантника. Радий Хабиров пообщался с парнем и пожелал ему успехов в учёбе. Также Глава Башкортостана отметил хорошую материальную базу учебного заведения и профессиональный трудовой коллектив, который качественно подготавливает курсантов.

Замечательные ребята, кадеты наши, замечательный педагогический персонал. Это лучшая кадетская школа в Приволжском округе, и ребята — это будущее нашей страны, это будущее нашей армии. Они почти все, каждые 90% поступают в военное училище. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан