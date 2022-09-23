В ночном небе Башкирии Меркурий станет «утренней звездой»

23 сентября на ночном небосклоне в Башкирии планета Меркурий встретится с Солнцем. Об этом сообщили в Уфимском планетарии.
В 11:49 по уфимскому времени Меркурий встретится с Солнцем в созвездии Девы. Почти весь сентябрь у планеты была вечерняя видимость.
В конце сентября Меркурий появится над горизонтом утром на востоке в созвездии Девы, за час до восхода Солнца, но, имея небольшую яркость, практически не будет виден на фоне утренней зари. Утренняя видимость Меркурия продлится до его верхнего соединения с Солнцем, которое произойдет 8 ноября 2022 года, после чего он перейдет на вечернем небе.