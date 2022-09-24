В Уфе завершается благоустройство сквера им. Даяна Мурзина

В Уфе с июня этого года ведется благоустройство в сквере им. Даяна Мурзина. На данный момент, как рассказали в уфимской мэрии, работы близятся к завершению.

Фото №1 - В Уфе завершается благоустройство сквера им. Даяна Мурзина

Рабочие выполнили установку бортовых камней, уложили в нижней части севера тротуарную бетонную плитку. Также завершается укладка гранитной тротуарной плитки в верхней части. Кабельные линии и закладные детали для светильников проложены, установлены 59 малых светильников. Запланирована установка 15 камер видеонаблюдения.

Фото №2 - В Уфе завершается благоустройство сквера им. Даяна Мурзина

Важной составляющей благоустройства сквера будет установка юбилейной стелы, посвящённой 300-летию основания прокуратуры РФ. Подготовлено бетонное основание для облицовки гранитными плитами, на которых будет размещена символика ведомства. Стела будет иметь архитектурную подсветку.

Пресс-служба администрации Уфы

Кроме того, на территории сквера высадят декоративные деревья, газон, многолетние цветы. Установят скамейки, урны.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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