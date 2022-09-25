Житель Уфы вложил в тюнинг своей машины более 1,2 миллиона рублей

11 кубков и звание вице-чемпиона России. Все это уфимец Азат Валиев завоевал за одно лето, участвуя в соревнованиях по тюнингу и автозвуку. Свой автомобиль он прокачивал целых четыре года.

Обновил салон автомобиля, начал устанавливать обвесы и внёс множество других изменений. Каждый из этапов фиксировался на фото, чтобы на соревнованиях было понятно, что автомобиль не был приобретен в таком виде. В приобретенный за 700 тысяч Nissan Teana за четыре года Азат Валиев вложил 1 миллион 200 тысяч рублей.

Это хобби, это любимое дело, которым я занимаюсь в свободное время. Как, например, охота, рыбалка, кто-то занимается дрифтом, кто-то мотокроссом и так далее. У меня – изменение автомобиля. Азат Валиев, вице-чемпион России в категории тюнинг - стайлинг

Он не просто изменил облик своего автомобиля, но и сделал всё со вкусом. Это оценили на самом высоком уровне. Азат Валиев – обладатель 11 кубков и звания вице-чемпиона России в категории тюнинг-стайлинг. И все эти награды он завоевал в этом году.

Это единственный автомобиль в России, имеющий подобный цвет. Кузов под разными углами выдаёт сразу три оттенка – зелёный, фиолетовый и золотистый.

Автомобиль преобразился не только снаружи, но и внутри. В багажнике, помимо автозвукового оборудования, установлена дым-машина, а в салоне можно поиграть в Xbox. Так сказать, разогнаться по максимуму виртуально, не схлопотав штраф. Что больше всего удивляет прохожих, говорит Азат, это способность его автомобиля разговаривать.