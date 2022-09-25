Житель Уфы вложил в тюнинг своей машины более 1,2 миллиона рублей

11 кубков и звание вице-чемпиона России. Все это уфимец Азат Валиев завоевал за одно лето, участвуя в соревнованиях по тюнингу и автозвуку. Свой автомобиль он прокачивал целых четыре года.
Обновил салон автомобиля, начал устанавливать обвесы и внёс множество других изменений. Каждый из этапов фиксировался на фото, чтобы на соревнованиях было понятно, что автомобиль не был приобретен в таком виде. В приобретенный за 700 тысяч Nissan Teana за четыре года Азат Валиев вложил 1 миллион 200 тысяч рублей.
Он не просто изменил облик своего автомобиля, но и сделал всё со вкусом. Это оценили на самом высоком уровне. Азат Валиев – обладатель 11 кубков и звания вице-чемпиона России в категории тюнинг-стайлинг. И все эти награды он завоевал в этом году.
Это единственный автомобиль в России, имеющий подобный цвет. Кузов под разными углами выдаёт сразу три оттенка – зелёный, фиолетовый и золотистый.
Автомобиль преобразился не только снаружи, но и внутри. В багажнике, помимо автозвукового оборудования, установлена дым-машина, а в салоне можно поиграть в Xbox. Так сказать, разогнаться по максимуму виртуально, не схлопотав штраф. Что больше всего удивляет прохожих, говорит Азат, это способность его автомобиля разговаривать.
Это уже девятый по счёту автомобиль, который тюнингует Азат Валиев. Первым был отцовский «Москвич». Его Азат начал понемногу прокачивать, когда ему было всего 12 лет. С тех пор это стало любимым делом. Даже спустя более 20 лет в глазах Азата ни на минуту не гаснет искра.